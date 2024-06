Deutscher Beamtenbund: Gut jeder zweite Beamte misstraut dem Staat

1 Die Müllabfuhr erhält im Vergleich der staatlichen Institutionen Bestwerte. Foto: Böblingen/Stefanie Schlecht

Eine Bürgerbefragung für den Deutschen Beamtenbund stellt die Handlungsfähigkeit der staatlichen Institutionen in Frage – selbst die Staatsdiener drücken eine große Skepsis aus.











Link kopiert



Das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates, seine Aufgaben zu erfüllen und Probleme lösen zu können, ist nach einem Vertrauenshoch in der ersten Phase der Coronapandemie 2020 in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen und liegt aktuell nur noch bei 25 Prozent. Dies stellt der Deutsche Beamtenbund (DBB) infolge seiner neuen Befragung zum öffentlichen Dienst fest; das Forschungsinstitut Forsa hatte repräsentativ rund 2000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Umgekehrt betrachtet halten 70 Prozent der Bundesbürger den Staat für überfordert.