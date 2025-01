Deutscher Beamtenbund: Beamtenbund wehrt sich gegen Pläne für radikalen Stellenabbau

1 Mehr und nicht weniger Staat, verlangt der Deutsche Beamtenbund angesichts der gestiegenen Erwartungen der Bürger an die staatliche Leistungsfähigkeit. Foto: dpa/Marijan Murat

Wer sich nach Volkes Meinung umhört, muss den Eindruck gewinnen, der deutsche Staat sei eine Bruchbude. Die Infrastruktur? Stark erneuerungsbedürftig. Die innere Sicherheit? Nicht wehrhaft. Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes? Völlig überlastet. Die behördlichen Vorgaben? Massiv überbürokratisiert. Das Vertrauen in die staatlichen Institutionen ist am Boden – obwohl er, gemessen an internationalen Standards, immer noch gut funktioniert.