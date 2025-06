Deutscher Bauerntag: Landwirtschaftsminister auf dem Bauerntag: “Zu Gast bei Freunden“

1 Der CSU-Politiker Alois Rainer ist seit Mai neuer Landwirtschaftsminister. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Der neue Landwirtschaftsminister stellt sich den Bauern vor – und trifft dort auf viel Wohlwollen. Doch alle Sorgen kann er ihnen nicht nehmen.











Eigentlich steht er nicht gern auf der Bühne. Aber an diesem Tag scheint sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer dort wohlzufühlen. Lächelnd stützt der CSU-Politiker seine Hände auf dem Redepult ab, sein Blick nach vorn gerichtet. „Einige mögen sagen, es ist die Feuertaufe“, sagt er. „Erlauben Sie mir, ich nenne es so: zu Gast bei Freunden.“ Die Bauern klatschen ihm laut zu. Sie scheinen es so zu sehen wie Rainer selbst: Das Landwirtschaftsministerium wird nun von einem Freund geführt.