Deutscher Architekturpreis: Spannung steigt – junges Stuttgarter Büro hofft auf Architekturpreis

Mit einer bravourös umgebauten Festhalle schafft es das Atelier Kaiser Shen ins Finale zum Deutschen Architekturpreis 2025. Welche Wohnhäuser und Bauten im Land haben außerdem Chancen?
Schnell bauen, günstig bauen, einfach bauen, nachhaltig bauen – und hervorragend entwerfen: Die Anforderungsliste an Architekturbüros und Bauherrschaften ist ziemlich lang. Und was gut geplant ist, wird im besten Fall nie oder erst nach sehr langer Nutzung abgerissen – oder umgenutzt – länger stehen und ist damit besonders nachhaltig und förderlich für die Baukultur.