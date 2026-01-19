Deutsche Wirtschaft: IWF rechnet mit stärkerem Wachstum der deutschen Wirtschaft

1 Die deutsche Wirtschaft wird 2026 nach neuester IWF-Prognose stärker zulegen als bislang erwartet. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) stärker wachsen als bislang angenommen. 2026 dürfte das Plus bei 1,1 Prozent liegen und damit 0,2 Prozentpunkte höher ausfallen als noch im Oktober prognostiziert, wie der IWF mit Sitz in Washington mitteilte.











