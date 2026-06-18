Deutsche Wirtschaft: Bundesbank sieht Ende der Flaute erst im Herbst

Die Bundesbank rechnet erst im Herbst mit einem leichten Plus beim Wirtschaftswachstum. Warum steigende Verbraucherpreise die Erholung weiter verzögern könnten.
Frankfurt/Main - Die vom Iran-Krieg ausgebremste deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank erst im Herbst wieder etwas wachsen. Insgesamt dürfte die Wirtschaftsleistung nach einer Flaute im Sommer im dritten Quartal 2026 wieder leicht um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen, prognostiziert die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juni.