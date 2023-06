19 Wird der Stuttgarter Fernsehturm, eine Ikone der Ingenieurkunst, von der Unesco als Weltkulturerbe geadelt? Foto: Max Kovalenko

Weltweit ist er der Erste seiner Art: Nach Informationen unserer Redaktion schlagen Land und Stadt den Stuttgarter Fernsehturm als Weltkulturerbe vor. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat dies am Freitag bestätigt.









Stuttgart - Stuttgart besitzt das Urmodell vieler Fernsehtürme weltweit. Am Freitag ist Stuttgarts Wahrzeichen 65 Jahre alt geworden. Wird die Ikone der Ingenieurkunst von der Unesco als Weltkulturerbe geadelt? Wie unsere Redaktion erfahren hat, ist der erste Schritt getan, damit die schlanke Betonnadel auf die Tentativliste der deutschen Nominierungen kommt. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, dass sie in der kommenden Woche das Kabinett über die Einzelheiten informieren will.