Deutsche Truppen setzen im Ersten Weltkrieg erstmals Giftgas ein

Es war der erste industrialisierte Krieg der Menschheit. Mit allen Mitteln versuchten die beteiligten Mächte des Ersten Weltkriegs, sich gegenseitig zu töten. Eine der neuen Waffen war Giftgas. Vor 110 Jahren, am 22. April 1915, wurde es in der Zweiten Flandernschlacht erstmals von deutschen Truppen eingesetzt.
Der Sensenmann kommt an diesem schönen Spätnachmittag des 22. Aprils 1915 mit einer sanften Brise. Überrascht und neugierig beobachten britische, französische und belgische Soldaten auf dem Schlachtfeld bei Ypern ein merkwürdiges Schauspiel: Aus den deutschen Schützengräben steigen auf etwa sechs Kilometer Breite weißliche, sich bald braungrün verfärbende Wolken auf und bewegen sich, vom Wind langsam getrieben, auf die eigenen Stellungen zu.