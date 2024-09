Deutsche Theater-Fußballmeisterschaft: Der Fußball-Pokal bleibt in Stuttgart

Der Fußball-Pokal bleibt in Stuttgart

12 Im Siegerteam: Opern-Generalmusikdirektor Cornelius Meister (links) Foto: /Lichtgut/Iannone

Zum Finale bietet die 44. Deutsche Theaterfußballmeisterschaft im Stadion Festwiese in Stuttgart großes Drama mit einer überraschenden Pointe für die Staatstheater Stuttgart.











Link kopiert



In kurzen Hosen an der Seitenlinie, kann der Generalmusikdirektorder der Oper Stuttgart seine Einwechslung kaum erwarten. Nach einem fliegenden Wechsel stochert Cornelius Meister dann mit brennendem Ehrgeiz hinten die Bälle weg und trägt gegen das Theater Aachen sein Teil zum Sieg der zweiten Mannschaft des Staatstheaters bei. Auch sonst läuft es schon bis zur Mittagszeit gut für das Haus am Eckensee, das vergangenes Jahr „auf Schalke“ die Deutsche Meisterschaft der Theater-Kicker gewonnen hatte und deshalb nun Gastgeber der 44. Auflage dieses sportlichen Wettkampfes der bundesdeutschen Bühnen war.