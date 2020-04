1 Schauspieler Leon Boden wurde 61 Jahre alt Foto: imago images/Sven Simon

Die deutsche Stimme von Jason Statham und Denzel Washington ist tot. Der Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist überraschend verstorben.

Der Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das berichtet "t-online.de" unter Berufung auf Bodens Agentur. Bekannt war der Schauspieler unter anderem als deutsche Stimme der Hollywood-Stars Denzel Washington (65) und Jason Statham (52).

Hier sehen Sie noch einmal "Hinter Gittern - Der Frauenknast"!

Boden lieh seine Stimme unter anderem aber auch schon Will Smith (51), Wesley Snipes (57), Samuel L. Jackson (71), Laurence Fishburne (58), Idris Elba (47) und James Belushi (65). Zudem war der Schauspieler in den vergangenen fast 30 Jahren in zahlreichen TV-Produktionen zu sehen - darunter in "Ein Fall für zwei", "Die Rosenheim-Cops" und "Hinter Gittern - Der Frauenknast".