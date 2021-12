1 Rajvinder Singh lieh "Raj" (Kunal Nayyar, r.) in der Serie "The Big Bang Theory" seine Stimme. Foto: imago/Mary Evans

Der Autor und Synchronsprecher Rajvinder Singh ist gestorben. In der Erfolgsserie "The Big Bang Theory" lieh er Raj seine Stimme.















Link kopiert

Rajvinder Singh ist verstorben. "Mitten aus dem Leben gerissen wurde Rajvinder Singh, der bekannte Berliner Autor indischer Herkunft verstarb am 16.12.2021 in einem Berliner Krankenhaus. Wir trauern mit der Familie", schrieb der Verlag Klak auf Twitter und verwies auf einen entsprechenden Medienbericht. Singh wurde 65 Jahre alt.



Der Schriftsteller und Synchronsprecher lebte seit den 80er Jahren in Berlin. Seine Stimme ist einem breiten Publikum bekannt. Er synchronisierte etwa Bernard White (62) in der Rolle von Rama-Kandra in "Matrix Reloaded" und "Matrix Revolutions". 2004 lieh er zudem Mr. Aziz seine Stimme in "Spider-Man 2". Neben weiteren Sprecher-Engagements in Kinofilmen war er auch in zahlreichen Fernsehserien zu hören, wie etwa in der von 2007 bis 2019 laufenden TV-Show "The Big Bang Theory" als Dr. Rajesh Ramayan "Raj" Koothrappali.