Deutsche Startelf gegen Curacao: Die voraussichtliche Aufstellung beim WM-Auftakt

Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Curaçao zu tun. Mit welcher Startelf geht Bundestrainer Julian Nagelsmann in die erste Partie des Turniers?

Am Sonntag, den 14. Juni 2026, startet die deutsche Nationalmannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Curacao in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. In der Partie der Gruppe E will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die ersten wichtigen Punkte im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Phase sammeln. Doch auf welche Spieler setzt der Bundestrainer in seiner Startformation für den WM-Auftakt?

Neuer oder Baumann im Tor? Viel spricht dafür, dass Manuel Neuer im deutschen WM-Auftaktspiel gegen Curacao das Tor hüten wird. Nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann an, mit dem erfahrenen Schlussmann für die erste Turnierpartie zu planen. Der 40-Jährige hat seine Wadenverletzung offenbar vollständig auskuriert, absolvierte zuletzt wieder alle Trainingseinheiten ohne Einschränkungen und dürfte rechtzeitig zum Start der Weltmeisterschaft einsatzbereit sein.

Wer spielt in der Defensive gegen Curacao?

In der Defensive dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann zum WM-Auftakt auf die bewährte Besetzung der vergangenen Testspiele vertrauen. Im Abwehrzentrum werden voraussichtlich Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck das Innenverteidiger-Duo bilden. Auf der linken Abwehrseite spricht vieles für einen Startelfeinsatz von Nathaniel Brown, während Joshua Kimmich erneut als Rechtsverteidiger auflaufen dürfte. David Raum wird hingegen wohl zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen und als Alternative für die linke Seite bereitstehen.

Spekulationen um die DFB-Offensive

Im Mittelfeld zeichnet sich eine Besetzung mit Felix Nmecha und Aleksandar Pavlović ab. Das Duo soll für die notwendige Balance zwischen Spielaufbau, Ballkontrolle und defensiver Absicherung sorgen. In der offensiven Dreierreihe dürften Leroy Sané, Jamal Musiala und Florian Wirtz beginnen. Als zentrale Sturmspitze wird voraussichtlich Kai Havertz auflaufen. Mit der hohen individuellen Qualität, Kreativität und Dynamik in der Offensive setzt die DFB-Elf auf maximale Durchschlagskraft im letzten Drittel.

Die DFB-Auswahl hat Alternativen auf der Ersatzbank. Mit Antonio Rüdiger, David Raum, Jamie Leveling, Nick Woltemade, Deniz Undav und Co. sind einige Kandidaten für eine Einwechslung dabei.

Voraussichtliche Deutschland-Aufstellung gegen Curacao

Das ist die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland gegen Curacao:

Tor : Neuer

: Neuer Abwehr : Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown

: Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Brown Mittelfeld : F. Nmecha, Pavlovic, L. Sané, Musiala, Wirtz

: F. Nmecha, Pavlovic, L. Sané, Musiala, Wirtz Angriff: Havertz



Die voraussichtliche Ersatzbank der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Baumann, Nübel, Anton, Raum, Rüdiger, Thiaw, Amiri, Goretzka, P. Groß, Ouedraogo, Stiller, Beier, Leweling, Undav, Woltemade

Aufstellung von Curacao gegen Deutschland

Nach der 1:4-Niederlage im Testspiel gegen Schottland, bei der Jürgen Locadia nach einer Roten Karte vorzeitig vom Platz musste, spricht vieles für eine taktische Umstellung bei Curacao. Nationaltrainer Dick Advocaat könnte zum WM-Auftakt auf eine kompaktere 5-4-1-Formation setzen, um die Defensive zu stabilisieren und gegen den Ball mehr Kontrolle zu gewinnen.

Personell deutet sich zudem eine Veränderung in der Innenverteidigung an. Roshon van Eijma gilt als aussichtsreicher Kandidat für die Startelf und könnte Jurien Gaari ersetzen. Entlastung gibt es dagegen in der Offensive: Locadia steht nach seiner abgesessenen Sperre wieder zur Verfügung und dürfte eine wichtige Option für das Angriffsspiel der Karibik-Auswahl sein.

Das ist die voraussichtliche Startelf von Curacao: