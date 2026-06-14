Deutsche Startelf gegen Curacao: Die voraussichtliche Aufstellung beim WM-Auftakt

Zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 bekommt es die deutsche Nationalmannschaft mit Curaçao zu tun. Mit welcher Startelf geht Bundestrainer Julian Nagelsmann in die erste Partie des Turniers?
Am Sonntag, den 14. Juni 2026, startet die deutsche Nationalmannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Curacao in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026. In der Partie der Gruppe E will das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann die ersten wichtigen Punkte im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Phase sammeln. Doch auf welche Spieler setzt der Bundestrainer in seiner Startformation für den WM-Auftakt?