1 Abschied: viele Kosovaren versuchen wieder und wieder ihre Heimat für ein neues Leben zu verlassen. Foto: dpa

Das staatliche Bildungssystem des Kosovo ist korrupt und marode. Jugendliche suchen ihr Glück in privaten Schulen, um dem Elend zu entkommen – und für ein Leben in Deutschland gerüstet zu sein.









Pristina - Stadtzentrum Pristina. Die Tür zur Stehtoilette gleich gegenüber dem Eingang steht offen. Im Flur davor sind die Wände weiß getüncht, vier Rohrstühle, drei eiserne Kleiderhaken. Die Glühbirne an der Decke spendet gleißendes Licht in einem Raum, der kaum groß genug wäre darin ein Doppelbett unterzubringen. Gut gelaunt drängen sich in diesem Raum zehn junge Frauen und Männer. Scherze machen die Runde, glucksend lachen die Jugendlichen: Gute Stimmung im Wartesaal der Träume.