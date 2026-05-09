Vatertag und Christi Himmelfahrt fallen in Deutschland auf denselben Tag. Das ist laut Theologe Wolfgang Reinbold eine Besonderheit im internationalen Vergleich.
Männer ziehen mit Bier, Bratwurst und Bollerwagen durch die Gegend, Christinnen und Christen begehen einen religiösen Feiertag - in Deutschland fallen der Vatertag und Christi Himmelfahrt auf denselben Tag. „Das scheint allerdings eine deutsche Spezialität zu sein“, sagt der evangelische Theologe Wolfgang Reinbold. Einen Vatertag gebe es zwar in vielen Ländern. Allerdings werde er nicht zu Christi Himmelfahrt gefeiert, sondern an anderen Tagen.