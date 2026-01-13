Der Frust kocht hoch bei der Deutsche See Fischmanufaktur in Stuttgart-Feuerbach. Beschäftigte sind in den Warnstreik getreten, um gegen das Angebot des Arbeitgebers zu protestieren.
Der Frust ist groß bei den Beschäftigten der Deutsche See Fischmanufaktur. Sie wollen mehr Geld. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) versucht die Forderungen mit dem Arbeitgeber auszuhandeln, doch die ersten drei Tarifverhandlungsrunden brachten keinen Erfolg. Seit Montag wird deshalb gestreikt – am Hauptsitz in Bremerhaven und an vielen der bundesweit 19 Standorte.