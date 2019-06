Großbrand in Durlangen (Ostalbkreis) Riesige Lagerhalle geht in Flammen auf

Eine rund 20.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Durlangen im Ostalbkreis ist in der Nacht zum Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.