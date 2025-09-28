Deutsche Post AG: Post in der Kritik: Nach Personalabbau auf Personalsuche

Die Deutsche Post AG verärgert Verbraucher und Gewerkschaften. 8000 Stellen wurden erst im März gestrichen – jetzt werden „händeringend“ schon wieder neue Kräfte gesucht.
So ein E-Mail-Service, der Briefsendungen ankündigt, liefert hilfreiche Erkenntnisse: Etwa wenn ein Schreiben naht, tatsächlich aber erst einige Tage später im Briefkasten landet. Dann fällt sofort auf, dass es bei der Zustellung durch die Deutsche Post AG mal wieder hapert. Diese Erfahrung machen täglich viele Adressaten. Mitunter findet sich irgendwann ein ganzer Schwung von Sendungen im Postkasten.