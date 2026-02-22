Deutsche Olympia-Bilanz: Große Liebe zum Eiskanal – aber auch Pleiten, Pech und Pannen

26 Medaillen, doch nur Rang fünf in der Nationenwertung, Dominanz im Eiskanal, aber 14 vierte Plätze und viele Ausrutscher: Die Olympia-Bilanz des Team D ist durchwachsen.
Am Ende Olympischer Spiele stellt sich immer die Frage, welche Bilder in Erinnerung bleiben werden. Aus deutscher Sicht sind das zweifelsohne die goldenen Momente von Skicrosserin Daniela Maier und Skispringer Philipp Raimund sowie die unglaubliche Dominanz im Eiskanal. Unvergessen werden allerdings auch die Szenen bleiben, die sich unter der Rubrik „Pleiten, Pech und Pannen“ bündeln lassen.