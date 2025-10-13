Deutsche Nationalmannschaft: „Persönlich wichtig“ – wie Nick Woltemade das DFB-Team zum Sieger macht

In England hat er voll eingeschlagen, für seine Auftritte in der Nationalmannschaft gab es zuletzt Kritik. In Nordirland war Nick Woltemade nun der Matchwinner. Unsere Analyse.
Ein bisschen hatte er ja noch zittern müssen, ehe klar war: Nick Woltemade ist nicht nur deutscher Fußball-Nationalspieler – sondern auch Torschütze für die Elite-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Jesus Gil Manzano jedenfalls spannte den Stürmer mit der Nummer elf noch ein bisschen auf die Folter. Lag ein Foul vor? War es womöglich Handspiel? Nichts davon! Der spanische Schiedsrichter bestätigte den Treffer. Also war der Jubel groß.