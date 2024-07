Thomas Müller hat seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft offiziell beendet. Das teilte der Weltmeister von 2014 in einem Video in den sozialen Netzwerken mit.











