Deutsche Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann lässt die deutschen Tugenden aufleben

Für den Bundestrainer und sein Team geht es in die WM-Qualifikation. Dabei soll es mit alten Stärken am Ende neuen Ruhm geben.
Seine eigenen Worte holen Julian Nagelsmann immer wieder ein. „Ein goldener Pokal wäre auch ganz schön.“ Ausgesprochen in einem Moment der Enttäuschung. Als der Nationalmannschaft die silberne Trophäe bei der Heim-EM im vergangenen Jahr bereits im Viertelfinale gegen den späteren Europameister Spanien dramatisch aus den Händen geglitten war. Da schon machte der Bundestrainer klar, dass nun die WM-Mission 2026 starte – mit nur einem Ziel: dem Titelgewinn.