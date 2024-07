Der Fernsehsender ZDF überträgt das erste Spiel der Fußball-Nationalmannschaft nach der Heim-Europameisterschaft. Am 7. September trifft die DFB-Auswahl in Düsseldorf in der Nations League auf EM-Gruppengegner Ungarn.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag in Frankfurt/Main weiter mitteilte, wird auch das Rückspiel am 19. November in Budapest vom ZDF übertragen. Hinzu kommt noch die Begegnung am 14. Oktober in München gegen die Niederlande.

Die restlichen Begegnungen in der Nations League am 10. September gegen die Niederlande in Amsterdam sowie am 11. Oktober in Zenica und am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina zeigt der Kölner Privatsender RTL. Anstoß ist bei allen Begegnungen jeweils um 20.45 Uhr.

Die DFB-Auswahl startet gegen die Magyaren in den UEFA-Wettbewerb. Laut DFB gibt es noch Tickets für die Arena in Düsseldorf. Die Eintrittskarten für die Partie gegen den EM-Halbfinalisten Niederlande sind ab dem 30. Juli erhältlich. Bei der Heim-EM war Deutschland im Viertelfinale gegen den späteren Titelträger Spanien ausgeschieden.