Deutsche Nationalmannschaft: „Dass man sich mal freut, dass sich Deutschland die WM-Quali sichert“

Im letzten Qualifikationsspiel für die WM schenkt Deutschland der Slowakei ein halbes Dutzend Tore ein. Restlos begeistert sind aber nicht alle, wie ein Blick auf X zeigt.

Einen 6:0-Kantersieg hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel gegen die Slowakei eingefahren – und damit die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr eingetütet. Nach einer mehr als durchwachsenen Quali-Runde – der Auftakt gegen die Slowaken war mit 0:2 gründlich in die Hose gegangen – zeigte das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Abschluss seine beste Leistung. Die Reaktionen im Netz sind entsprechend.

Nach dem schwachen Auftritt zuletzt gegen Luxemburg (2:0) hatte Julian Nagelsmann einiges an Kritik einstecken müssen – unter anderem wegen seiner Kader-Nominierung. Unter anderem war VfB-Mittelfeldregisseur Angelo Stiller nicht berücksichtigt worden.

Zwar hat die DFB-Elf fünf der sechs Quali-Spiele gewonnen, überzeugend waren die Leistungen häufig nicht. Zumal die Gruppe mit den Gegnern Slowakei, Luxemburg und Nordirland nicht die schwerste war. Darauf zielen auch die Reaktionen dieser beiden Nutzer ab:

Das Ergebnis am Montagabend war zwar eindeutig, die Leistung überzeugend, dass der Gegner „nur“ Slowakei hieß und es „nur“ ein Qualifikationsspiel war, gibt dieser Zuschauer zu bedenken:

Stimmt, die Brasilianer haben einen mehr kassiert ...

Es ist nicht so, dass sich Deutschland in den Qualifikationsrunden immer leicht getan hätte. Auch die Teilnahme an der WM 1990 – Deutschland wurde später Weltmeister – wurde beispielsweise in letzter Sekunde eingetütet. Aber erwartet wird es schon ...

Auch dieser Fan fiel mehreren Zuschauern am TV-Bildschirm auf.

Mit Länderspielen war es das im Kalenderjahr 2025. Vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada, die am 11. Juni beginnt, stehen bislang zwei Testspiele auf dem Programm. Am 30. Mai geht es in Stuttgart gegen die Elfenbeinküste, am 31. Mai heißt der Gegner in Mainz Finnland.