Deutsche Nationalelf: Go West – ein Böblinger Trio erkundet die Fußball-WM

Willy Batschi, Eddy Poesch und Zlatko Wurzinger aus dem Kreis Böblingen sind auf großer Fußballreise. Beim deutschen WM-Auftakt in Houston waren sie dabei – und haben noch viel vor.
Wie schön, dass man im NRG-Stadium von Houston, wo normalerweise das American Football Team der Texans in der NFL auf Touchdown-Jagd geht, in jeder Hinsicht an den Komfort gedacht hat. Während es draußen heiß und nach dem leichten Regenfall des Sonntags auch schwül ist, herrscht während des deutschen 7:1-Erfolges zum Auftakt der WM gegen den Außenseiter Curaçao eine angenehme Atmosphäre. Der Klimaanlage und dem geschlossenen Dach sei dank.