Deutsche Nationalelf: Go West – ein Böblinger Trio erkundet die Fußball-WM

Willy Batschi, Eddy Poesch und Zlatko Wurzinger aus dem Kreis Böblingen sind auf großer Fußballreise. Beim deutschen WM-Auftakt in Houston waren sie dabei – und haben noch viel vor.

Wie schön, dass man im NRG-Stadium von Houston, wo normalerweise das American Football Team der Texans in der NFL auf Touchdown-Jagd geht, in jeder Hinsicht an den Komfort gedacht hat. Während es draußen heiß und nach dem leichten Regenfall des Sonntags auch schwül ist, herrscht während des deutschen 7:1-Erfolges zum Auftakt der WM gegen den Außenseiter Curaçao eine angenehme Atmosphäre. Der Klimaanlage und dem geschlossenen Dach sei dank.

Im Mittelrang des Stadions sitzen mit Hinter-Tor-Perspektive Eddy Poesch und Zlatko Wurzinger aus Böblingen, Seite an Seite mit ihrem Kumpel Willy Batschi, der aus Dätzingen kommt. In Summe hat das Trio im Zeichen des guten Sterns auf allen Straßen sowie bei einem IT-Konzern mehr als 120 Jahre gearbeitet. Jetzt stehen die Drei altersmäßig ein gutes Stück in ihren Sechzigern – und haben sich mit der großen WM-Reise, die sie in alle drei Ausrichterländer, also nach Mexiko, die USA und Kanada, führen wird, einen Herzenswunsch erfüllt. Auch wenn der Spaß nicht ganz billig ist.

„Für uns geht mit dieser WM-Reise ein riesiger Traum in Erfüllung“, sagt Eddy Poesch: „So etwas leistet man sich ja nur einmal. Wir lassen die Politik außen vor – und freuen uns auf die Länder, die Fans und vor allem den Fußball.“ Dabei kann sich in der Reisegruppe aus dem Kreis Böblingen jeder auf den anderen verlassen. Schließlich kennt sich das Trio schon jahrzehntelang. Man spielt gemeinsam Dart, früher ging es in die Böblinger Bierakademie am Berliner Platz, jetzt sind die drei regelmäßig im Seegärtle am Oberen See zu finden.

„Die Stimmung war ohne die Ultras und die Fahnen etwas anders, als man es etwa beim VfB gewohnt ist. Aber es war trotzdem super gut “, sagt Poesch über den WM-Auftakt der Deutschen in Houston. Umringt waren die Drei dabei auch in ihrem Block von unzähligen Fans im Deutschlandtrikot. „Witzig war, dass die meisten gar nicht aus Deutschland kamen. Wir haben Inder, Mexikaner aber auch viele Amerikaner in DFB-Trikots gesehen“, erzählt Willy Batschi. Vor dem Stadion etwa haben die Drei eine junge Amerikanerin getroffen, die sehr gut Deutsch spricht. Schließlich wohnt die Tante in Heilbronn.

Vor dem ersten Spiel der DFB-Elf gemeinsam mit Fans aus Curaçao. Foto: red

„Vor dem Spiel haben die Fans aus Curaçao eine beeindruckende Show abgezogen“, war Zlatko Wurzinger begeistert von dem karibischen Flair in und vor dem Stadion. Schnell wurden auch ein paar Fotos mit den Anhängern der „Blue Waves“ geschossen. „Nach dem Spiel waren sie natürlich etwas ruhiger“, ergänzt Wurzinger: „Aber das Team aus Curaçao hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen. 1:7 – man denke da nur an Brasilien im Halbfinale der WM 2014.“

Höhen und Tiefen hat das Trio bei den Preisen in den USA erlebt: Während die Fahrt mit der Metro zum Stadion mit 1,25 Dollar sehr billig war, kostete eine 0,5-Liter-Bier in und rund ums Stadion 20 Dollar (17,20 Euro) – in der Welt des entrückten Fifa-Präsidenten Gianni Infantino also. In Downtown Houston waren die Preise mit vier US-Dollar pro Bier dann wieder im grünen Bereich.

„Wir sind in der Familie ja alle eingefleischte VfB-Fans. Jetzt mal auf der großen WM-Bühne ein Deutschland-Spiel gesehen zu haben, war einfach nur stark. Außerdem sind wir in allen drei WM-Gastgeberländern – das ist ein einmaliges Erlebnis“, sagt Willy Batschi, dessen Tochter Melissa bei jedem Heimspiel des Stuttgarter Bundesligisten im Medien-Bereich als Volunteer arbeitet.

Zlatko Wurzinger, Eddy Poesch und Willy Batschi (v.li.) nach der Einreise am Flughafen in Houston. Foto: red

Go West – die WM-Amerikareise der Drei geht nun weiter. Schließlich haben sie den USA rund um das Deutschland-Spiel nur einen dreitägigen Abstecher gewidmet. Wobei das Trio bei der Einreise zwar 70 Minuten an der Immigration anstehen musste, es aber nach ein, zwei Fragen nach dem Reisegrund keinerlei Probleme gab. Vor und nach der Partie ging es für Batschi, Poesch und Wurzinger in die mexikanische Lagunenstadt Cancun. Hier steht neben dem WM-Fußball auch Badespaß und Erholung im Vordergrund. Wobei die noble Anlage an der Atlantikküste, das Selection Coral Cancun, neben Hummer und Krabben zum Frühstück am Nachmittag auch kühlen Tequila im All-Inklusive-Paket zu bieten hat.

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Anfang nächster Woche folgt die dritte Station: Anlässlich des Spiels Kroatien gegen Panama am Mittwoch, 24. Juni, geht es für fünf Tage ins kanadische Toronto. Dort hat sich das Trio ein kleines Apartment mit Pool gemietet: „Das Team aus Kroatien einmal live im Stadion bei einer WM zu sehen, das ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich riesig auf das Match – und hoffe natürlich, dass wir gegen Panama drei Punkte mitnehmen“, sagt Zlatko Wurzinger, der kroatische Wurzeln hat.

Ehe der WM-Spaß überhaupt losgehen konnte, haben die Drei über mehrere Monate ihr Sparschwein gefüllt – und es brauchte natürlich auch WM-Karten. Hier sind die anderen beiden froh, mit Eddy Poesch ein echtes Glückskind in ihren Reihen zu wissen. Eine Art Franz Beckenbauer des Ticketings sozusagen. Während der Kaiser einst pünktlich zur Heim-WM 2006 für vier Wochen die Sonne über Deutschland anknipste, war Poesch auf der offiziellen Kartenbörse der Fifa mal wieder erfolgreich.

Zweimal drei Tickets für das Deutschland- und das Kroatien-Spiel bekam Poesch zugeteilt. Mit umgerechnet 150 Euro pro Karte, also 300 Euro Ticketkosten pro Nase, hielt sich der finanzielle Aufwand hier also im Rahmen. Die Grundlage für den WM-Trip war gelegt. „In den USA war die WM-Stimmung abseits des Stadions noch ein bisschen ausbaufähig“, erzählt Eddy Poesch. Am Abend vor dem Deutschland-Spiel habe sich in der Sports Bar alles um die Basketballer der New York Knicks gedreht, die in der NBA erstmals seit 53 Jahren den Titel holten. „In Mexiko war da schon wesentlich mehr los. Mal sehen, was uns dann nächste Woche in Kanada erwartet.“