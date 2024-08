1 Starke Truppe: Der SGV Renningen verteidigte erfolgreich den Titel des deutschen Mannschaftsmeisters im Wingolf Foto: privat

Die deutschen Einzel- und Doppelmeisterschaften im Swingolf waren für die Sportler des SGV Renningen eine Reise wert: Auf Gut Vehr in Quakenbrück holten sich die Schwaben trotz einer weiten Anreise insgesamt sieben Titel – vier in den Einzeln sowie drei in den Doppeln.