Kim Herkle überrascht sich selbst in Berlin mit zwei Medaillen.

Die Schwimmerin aus Oeffingen wird in Berlin deutsche Meisterin über 200 Meter Brust und holt Silber über 200 Meter Lagen.









Das „Familienduell“ bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften mit ihren Freund Rafael Miroslaw, hat Kim Herkle am vergangenen Wochenende knapp verloren. Der 22-jährige Hamburger, der in zwei Wochen bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka (Japan) starten wird, fuhr aus Berlin mit den Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Freistil nach Hause. Kim Herkle gewann einmal Gold und einmal Silber.