11 Die Party geht los – die Stuttgarter Volleyballerinnen feiern nach dem letzten Ballwechsel. Foto: Baumann/r

Es ist vollbracht – die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben nach dem Pokal auch die Meisterschaft gewonnen. Wir haben die schönsten Jubelbilder vom Sonntagabend.















Link kopiert

Minutenlang standen die Zuschauer in der Scharrena, um die neuen deutschen Volleyball-Meisterinnen von Allianz MTV Stuttgart zu feiern. Als Krystal Rivers den Matchball zum 3:0 (25:14, 25:20, 25:23) verwandelte und damit den 3:2-Sieg in der Best-of-Five-Serie gegen den SC Potsdam perfekt machte, gab es am Sonntagabend kein Halten mehr. Nach dem DVV-Pokalsieg holten sich die Stuttgarter in der ausverkauften Arena nach 2019 zum zweiten Mal den Titel.

„Wenn man ein Alles-oder-Nichts-Spiel hat, dann darf man nicht lange überlegen. Wir mussten uns zusammenreißen und auch ein bisschen beten, damit es klappt“, sagte Simone Lee. Die US-Amerikanerin, die die Meisterschale in Empfang nahm, war mit ihrer Leistung im Angriff ein wichtiges Puzzleteil auf dem Weg zum Double – und ging auch später beim Feiern vorneweg.

Wir haben die schönsten Jubelbilder vom Sonntagabend – viel Spaß!