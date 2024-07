Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften der U20: Joshua Stallbaum fliegt zur WM

1 Am Samstag hat Joshua Stallbaum bei den deutschen Meisterschaften fünf Meter übersprungen. Im Peru hoffen er und Landestrainer Stephan Munz auf den Finaleinzug. Foto: /Ralf Görlitz

Der Stabhochspringer vom TSV Schmiden belegt in Koblenz bei den deutschen Meisterschaften der U20 den dritten Platz und hat damit endgültig das Ticket für die vom 26. bis 31. August in der peruanischen Hauptstadt Lima stattfindenden globalen Titelkämpfe gelöst.











Es ist ein nicht ganz so bekannter, aber dennoch traditionsreicher Ort, den sich die Verantwortlichen des Deutschen Leichtathletik-Verbands für ihre am Wochenende ausgetragenen deutschen Meisterschaften der U16 und U20 ausgesucht haben. Etliche Weltrekorde wurden im Stadion am Oberwerth bereits aufgestellt, zuletzt 1989 von der 4 x 200-Meter-Staffel des Santa Monica Track Clubs in der Besetzung Danny Harris, Leroy Burell, Floyd Heard und Carl Lewis.