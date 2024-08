Deutsche Handballer holen Silber: Das Olympia-Finale wird zum Albtraum

1 Frustrierte deutsche Handballer nach der klaren Niederlage im olympischen Finale. Foto: dpa/Marcus Brandt

Das deutsche Handball-Nationalteam verliert im Kampf um den Olympiasieg gegen Dänemark klar mit 26:39 – und muss sich mit der Silbermedaille erst anfreunden. Kai Häfner vom TVB Stuttgart macht sein letztes Länderspiel.











Es ist nach einem verlorenen Olympia-Finale immer schwierig, den Wert einer Silbermedaille sofort richtig einzuschätzen. Erst recht, wenn die Niederlage so deutlich ausgefallen ist. Während die deutschen Handballer nach der 26:39-Pleite gegen Dänemark mit hängenden Köpfen vor ihrer Bank standen, gab es einen, der gedanklich schon etwas weiter war. Bundestrainer Alfred Gislason nahm alle seine Spieler in den Arm, gratulierte jedem Einzelnen. Zu zwei starken Wochen. Und zu Platz zwei. „Die Mannschaft“, sagte er, „hat ein großartiges Turnier gespielt.“ Allerdings dürfte es ein bisschen dauern, bis das bei wirklich allen angekommen ist, was sie bei diesen Sommerspielen geleistet haben. Weil das Finale noch ein bisschen nachhallen wird.