Zugunglück im Rems-Murr-Kreis 18-Jähriger stirbt am Winnender Bahnhof

Ein 18-Jähriger ist in Winnenden von einem Zug erfasst und getötet worden. Er wollte offenbar das Gleis am Bahnhof überqueren. Erst Anfang Juni war in Oppenweiler ein 14 Jahre altes Mädchen tödlich verunglückt.