Deutsche Futsal-Meisterschaft: TSV Weilimdorf stellt in Regensburg die Weichen in Richtung Titelverteidigung

Der TSV Weilimdorf gewinnt das erste Endspiel um die Deutsche Futsal-Meisterschaft bei Jahn Regensburg Futsal mit 5:1. Damit können die Nord-Stuttgarter am kommenden Samstag in der Scharrena die Titelverteidigung perfekt machen.

Der TSV Weilimdorf hat gute Chancen, nach 2019, 2021 und 2024 zum vierten Mal die Deutsche Futsal-Meisterschaft zu gewinnen. Im ersten Finalspiel gewann die Mannschaft von Trainer Vojkan Vukmirovic bei Jahn Regensburg Futsal mit 5:1 (1:1). Die Tore vor 230 Zuschauern in der Clermont-Ferrand-Halle in Regensburg erzielten Amer Dzindic, Davud Vehab (je 2) und Ante Ljubic. „Das war ein ganz starker Auftritt unserer Mannschaft mit einem überragenden Torwart Philipp Pless“, freute sich TSV-Teammanager Daniel Nötzold.

Die Weichen für die Titelverteidigung sind nun gestellt. Im zweiten Finalspiel am kommenden Samstag (18 Uhr) in der Stuttgarter Scharrena kann der TSV mit einem weiteren Sieg alles klar machen. Allerdings würde Regensburg auch schon ein 1:0-Sieg reichen, um ein drittes Spiel zu erzwingen. Dieses würde am 25. Mai (Uhrzeit offen) in der Spechtweghalle in Weilimdorf stattfinden.

Beim TSV hoffen alle, dass es dazu nicht kommt. „Es geht wieder bei Null los. Regensburg steht unter Druck und muss gewinnen. Wir werden aber alles dafür tun, um schon in der Scharrena die Schale in die Höhe zu recken.“