Deutsche Fußballerinnen: Spanien stoppt DFB-Frauen im Nations-League-Endspiel

Vier Monate nach dem EM-Aus bleibt die Revanche im Nations-League-Finale aus. Das DFB-Team geht leer aus, Spanien verteidigt die Krone erfolgreich.
Der Titeltraum ist geplatzt, die Krone bleibt in Spanien: Die deutschen Fußballerinnen haben den ersten Triumph in der Nations League klar verpasst. In einer hitzigen Atmosphäre in Madrid verlor das Team von Bundestrainer Christian Wück das Final-Rückspiel gegen die gnadenlosen Weltmeisterinnen mit 0:3 (0:0) und muss weiter auf den ersten Titel seit dem Olympiasieg 2016 in Rio warten.