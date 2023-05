Deutsche Firmen sind in China auf Erholungskurs

1 Die Produktion bei VW in Shanghai läuft – wie auch bei anderen deutschen Firmen. Foto: dpa/Ole Spata

Eine Umfrage zeigt: Das Geschäft deutscher Firmen in China läuft wieder gut, dank der gebannten Infektionsgefahr in der Volksrepublik.









Peking - Positive Nachrichten sind dieser Tage schwer zu finden. Die jüngste Umfrage der Deutschen Handelskammer in Peking, die kontinuierlich die Auswirkungen der Krise auf heimische Unternehmen in China erfasst, hält jedoch eine erfreuliche Botschaft bereit: Das Gros deutscher Firmen mit Niederlassung in der Volksrepublik befindet sich längst wieder auf Erholungskurs.