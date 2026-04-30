In der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga kommt es zu einem fünften Finale. Die Adler Mannheim erkämpfen sich beim Titelverteidiger aus Berlin den ersten Sieg.
Berlin - Die aufopferungsvoll kämpfenden Adler Mannheim haben die Meisterparty der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga gecrasht und ein fünftes Finalspiel erzwungen. Nach 1:3-Rückstand drehte Mannheim am Donnerstag noch das Spiel und siegte 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Die ersten drei Duelle der Best-of-seven-Serie hatte der Serienmeister aus Berlin jeweils deutlich mit 7:3, 5:1 und 5:1 gewonnen.