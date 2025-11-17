Sieben Wochen in Folge standen in Deutschland nur heimische Kinofilme an der Spitze der Kinocharts. Nun hat wieder ein Hollywood-Spektakel die Nase vorn. Dieser Film entthronte "Pumuckl und das große Missverständnis".

Zum ersten Mal nach sieben Wochen ist kein deutscher Film die Nummer eins der heimischen Kinocharts. "Pumuckl und das große Missverständnis" musste für einen Hollywood-Film den Spitzenplatz räumen. Wie der Branchendienst "Blickpunkt:Film" berichtet, liegt nun "Die Unfassbaren 3 - Now You See Me" vorne. Der dritte Teil des Magierspektakels mit Jesse Eisenberg (42) und Woody Harrelson (64) setzte am ersten Wochenende 120.000 Tickets ab. Dies sorgte für einen Umsatz von 1,3 Millionen Euro.

"Pumuckl und das große Missverständnis" rangiert immerhin auf Platz zwei. Damit trotzte der Film mit Florian Brückner (41) als Meister Eder einem hochkarätigen US-Neustart. Für "The Running Man" mit Glen Powell (37) blieb nur Platz drei. Die Neuverfilmung des Romans von Stephen King löste nur 75.000 Tickets.

So stark dominierten deutsche Filme zuletzt die Kinocharts

"Das Kanu des Manitu", "Die Schule der magischen Tiere 4" oder eben der Kinoausflug des Kultkobolds "Pumuckl": Deutsche Filme ließen Hollywood in den letzten Monaten keine Chance. In 11 der letzten 13 Wochen hatten heimische Werke die Nase vorn.

Der Höhepunkt des Booms: Vor zwei Wochen bestand die Top 5 der Kinocharts ausschließlich aus hiesigen Filmen. Allerdings nur, wenn man die deutsche Ko-Produktion "All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You" mitzählt.

"Regretting You" lag dabei nach "Pumuckl" und "Die Schule der magischen Tiere 4" auf Platz drei. Dahinter folgte "No Hit Wonder" mit Florian David Fitz (50). Die Top 5 komplettierte "Amrum" von Fatih Akin (52).

"Das Kanu des Manitu" ist an diesem Wochenende übrigens erstmals aus den Top 10 gefallen - nach 14 Wochen unter den erfolgreichsten zehn Filmen des Landes.