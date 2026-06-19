Erst geht der deutschsprachige Song in den USA steil - jetzt erobert er auch hierzulande die Charts. Sogar ein US-Megastar muss der deutschen Zusammenarbeit den Vortritt lassen.
Baden-Baden - Von Berlin und Nordrhein-Westfalen zum weltweiten Internetphänomen: Der vor allem in den USA viral gegangene deutsche Song "Gut genug" hat die Spitze der deutschen Single-Charts erklommen. Die Zusammenarbeit des Produzententeams Kitschkrieg mit dem Duo Blumengarten und der Rapperin Shirin David kletterte vom achten auf den ersten Platz und entthronte Pop-Superstar Taylor Swift, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilten.