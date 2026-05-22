Mit ihrem ESC-Siegertitel hat die bulgarische Sängerin Dara die Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts (GfK Entertainment) erklommen - als erste ESC-Gewinnerin auf Platz eins seit Loreens "Euphoria" vor 14 Jahren.
Bulgariens neue Popikone hat Europa beim Eurovision Song Contest und nun auch die Deutschen Charts im Sturm erobert. Dara steht mit ihrem ESC-Siegertitel "Bangaranga" an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Damit gelingt ihr etwas, das zuletzt der schwedischen Sängerin Loreen mit "Euphoria" im Jahr 2012 gelungen war: ein ESC-Gewinnerlied auf Platz eins in Deutschland zu platzieren.