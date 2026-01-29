1 Nach Razzia wegen Geldwäscheverdachts: Konzernchef Sewing sagt Zusammenarbeit mit den Behörden zu. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Ausgerechnet am Tag vor der Bilanzvorlage der Deutschen Bank sorgen neue Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts für Aufsehen. Konzernchef Sewing verspricht volle Unterstützung bei der Aufklärung.











Frankfurt/Main - Nach der Razzia bei der Deutschen Bank wegen Geldwäscheverdachts hat Konzernchef Christian Sewing den Behörden volle Unterstützung bei der Aufklärung der Vorwürfe zugesagt. "Nach den Informationen, die uns vorliegen, geht es um Transaktionen aus den Jahren 2013 bis 2018. Ausgangspunkt ist eine vorgeblich zu spät abgegebene Geldwäscheverdachtsanzeige", sagte Sewing bei der Vorlage der Jahreszahlen am Tag nach den Durchsuchungen.