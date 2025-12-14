Deutsche Bahn: Zugverkehr nach Sanierung stabiler, aber nicht störungsfrei

Generalsanierungen von Bahnstrecken sollen mehr Pünktlichkeit bringen. Beim bundesweit ersten Projekt gibt es deutliche Verbesserungen – zufrieden ist die Bahn nach einem Jahr aber noch nicht.
Frankfurt/Mannheim - Ein Jahr nach der Generalsanierung der Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim sieht die Deutsche Bahn positive Auswirkungen auf die Pünktlichkeit. Der Zugverkehr auf dem Abschnitt sei deutlich stabiler, teilt das Unternehmen mit. "Wir sind aber noch nicht ganz zufrieden", sagt Wolfgang Weinhold, Programmleiter Generalsanierung.