Deutsche Bahn: Umgestürzter Baum – Zugausfälle in Karlsruhe und Pforzheim

1 Am Donnerstag kam es Verspätungen und Ausfällen bei Zügen der Deutschen Bahn wegen eines umgestürzten Baums. Foto: dpa/Michael Brandt

In zwei großen Städten im Südwesten fallen mehrere Züge aus oder kommen zu spät. Der Grund ist ein umgestürzter Baum zwischen Pforzheim und Karlsruhe.











Ein wegen des Unwetters umgestürzter Baum hat für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen in Pforzheim und Karlsruhe gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte, war der Baum in der Nähe eines Bahnhofs in Remchingen (Enzkreis) auf die Gleise gefallen. Ein heranfahrender Zug konnte demnach noch rechtzeitig bremsen. Zuvor hat die „Badische Neueste Nachrichten“ berichtet.