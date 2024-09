Schwere IT-Störung - Zugverkehr in der Mitte Deutschlands beeinträchtigt

1 Von der Störung ist der Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands beeinträchtigt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Bahnreisende müssen mit erheblichen Behinderungen im Zugverkehr rechnen. „Eine IT-Störung beeinträchtigt den Bahnverkehr in der Mitte Deutschlands massiv“, teilte die Deutsche Bahn (DB) auf ihrer Internetseite mit. „Betroffene Züge warten die Störung ab. Wir arbeiten unter Hochdruck an der Beseitigung“, hieß es weiter.