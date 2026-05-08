Trotz Rekordinvestitionen und mehr als 26 000 Baustellen hat sich der Zustand der lange vernachlässigten Infrastruktur nicht verbessert.
Das lange vernachlässigte bundeseigene Schienennetz bleibt insgesamt in einem teils schlechten Zustand. Daran konnten auch Rekordinvestitionen von fast 20 Milliarden Euro im vorigen Jahr und mehr als 26 000 Baustellen noch wenig ändern. Für die 34 000 Kilometer Gleisanlagen weist der neue Zustandsbericht der DB Infra-Go AG eine unveränderte Gesamtnote von 3,0 aus, für die 5400 Bahnhöfe eine leichte Verbesserung auf 2,96. Damit scheine aber zumindest der langjährige Abwärtstrend gestoppt zu sein, erklärte Infra-Go-Chef Philipp Nagl in Berlin.