Deutsche Bahn: Mit weniger Zügen pünktlicher?

Die neue Task Force von Verkehrsminister Schnieder soll prüfen, wie das Angebot in überlasteten Knoten reduziert werden könnte. Fahrgastvertreter warnen.
Die Bahn muss wieder zuverlässiger werden – daran wird auch Evelyn Palla gemessen. Die neue Chefin der Deutschen Bahn AG hat von ihrem Vorgänger Richard Lutz einen schweren Sanierungsfall übernommen. Nur eines der Probleme: die desaströsen Verspätungen der ICE-Flotte. Im Oktober fuhr kaum noch jeder zweite Fernzug halbwegs pünktlich, also nach DB-Statistik mit weniger als sechs Minuten Verspätungen. Schon jetzt steht fest, dass für das gesamte Jahr die Quote unter 60 Prozent sinken wird – ein neuer Tiefpunkt.