Deutsche Bahn: Massive Hackerangriffe auf Kundenkonten

Cyberattacken legen Buchungssysteme lahm und blockieren Kundenkonten beim DB Navigator und auf bahn.de. Insider: DDoS-Angriffe kommen aus Russland.
Massive Hackerangriffe auf die bundeseigene Deutsche Bahn AG legen seit Dienstag zeitweise die Buchungssysteme lahm und blockieren den Zugang zu Kundenkonten. Millionen Bahnkunden sind von den Cyberattacken betroffen, die nach Informationen unserer Redaktion von russischen Servern kommen. „Es gibt massive DDoS-Angriffe auf unsere IT-Systeme, doch wir können seit gestern die Attacken abwehren“, sagte ein informierter Insider aus Konzernkreisen. Die Rechner des größten deutschen Staatskonzerns seien nicht endgültig in die Knie gegangen, die massiven Angriffe auch in der Nacht zu Mittwoch fortgesetzt worden.