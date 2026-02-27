Deutsche Bahn: Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Zug

Mehr Reinigungskräfte in den Zügen, schnellere Reparaturen von Toiletten: Die Deutsche Bahn will Reisen im Fernverkehr komfortabler machen. An der Pünktlichkeit ändert das aber nichts.
Berlin - Wenn die Züge der Deutschen Bahn schon nicht pünktlich kommen, sollen sich Fahrgäste nicht auch noch über defekte Toiletten ärgern müssen. Der bundeseigene Konzern hat ein Sofortprogramm für mehr Komfort im Fernverkehr aufgelegt. "Die Fahrgäste werden feststellen: Es tut sich was in den Fernverkehrszügen, und zwar rasch", teilte Fernverkehrs-Vorstand Michael Peterson mit.