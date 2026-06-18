Mit umfassenden Sanierungen will die Bahn pünktlicher werden. Ab Oktober müssen sich Pendler zwischen Hannover und Berlin auf Einschränkungen einstellen. Die Fahrzeiten verlängern sich teils deutlich.
Berlin - Pendler müssen sich ab Oktober auf bis zu 80 Minuten längere Fahrzeiten im Fernverkehr zwischen Berlin und Hannover einstellen. Grund ist die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Lehrte bei Hannover, die von Oktober 2026 bis Dezember 2027 dauern wird. Aktuell brauchen die ICE-Züge von Berlin nach Hannover (Hauptbahnhof bis Hauptbahnhof) planmäßig rund 100 Minuten. Betroffen sind auch Bahn-Reisende, die zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen unterwegs sind.