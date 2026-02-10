Deutsche Bahn: Bahn legt erstes Tarifangebot in Gesprächen mit GDL vor

Vor gut einem Monat begann die jüngste Tarifrunde bei der Deutschen Bahn. Nun hat der Konzern ein erstes Angebot vorgelegt. Zu wenig aus Sicht der GDL.
Die Deutsche Bahn hat in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ein erstes Angebot vorgelegt. In Summe sieht dieses 6 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten vor, wie das Unternehmen mitteilte. Die Laufzeit läge demnach bei 30 Monaten. 3,8 Prozent sollen den Angaben zufolge als Entgelterhöhung in zwei Schritten kommen. Die übrigen 2,2 Prozent erfolgten der Bahn zufolge über sogenannte Strukturanpassungen im Tarifsystem.