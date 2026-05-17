1 Bahnchefin Evelyn Palla treibt den Umbau des Konzerns voran. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Effizienz, Sparprogramm und ein Ziel: Die Bahn will zurück in die Gewinnzone. Wie Chefin Palla die Wende schaffen will – und warum sie von einer «schwarzen Null» spricht.











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Berlin - Die Deutsche Bahn ist nach Milliardenverlusten laut Konzernchefin Evelyn Palla auf Kurs zur angestrebten Ertragswende. In diesem Jahr könnte demnach unterm Strich kein Verlust mehr stehen und eine "schwarze Null" erreicht werden. "Es macht sich bezahlt, dass wir die Bahn auf Effizienz trimmen. Eine schwarze Null scheint nach einem halben Jahrzehnt an Milliardenverlusten greifbar nah", sagte Bahn-Chefin Palla der "Bild am Sonntag". "Unser internes Verschlankungsprogramm mobilisiert auch die Zahlen Richtung steigender Wirtschaftlichkeit und damit Stabilität."