Deutsche Bahn AG: Zwei Rügen für das Verkehrsministerium

Der Bundesrechnungshof kritisiert die nachlässige Führung des größten Staatskonzerns und die Zweckentfremdung knapper Infrastrukturmittel für Kulturprojekte.
Der Bundesrechnungshof wirft dem Bundesverkehrsministerium vor, seine Rolle als Eigentümervertreter des Bundes bei der Deutschen Bahn AG nicht wahrzunehmen – und zugleich Haushaltsmittel für die Schieneninfrastruktur zweckfremd für Kulturprojekte einzusetzen. Das Ministerium räumt Versäumnisse teils ein, versucht sie aber mit knappen Fristen, Personalmangel und politischen Beschlüssen zu rechtfertigen.