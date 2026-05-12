Ab Mitte Juni sind Reisen ans Meer oder in die Berge zum Sonderpreis buchbar.
Hohe Flugpreise, Kerosin-Engpässe und drohende Annullierungen – keine schöne Aussichten für Urlauber, die mit dem Flieger verreisen wollen. Warum nicht mal gemeinsam mit der Bahn in die Ferien fahren? Ab Mitte Juni sollen bei der Deutschen Bahn AG gemeinsame Zugreisen für die ganze Familie zum einmaligen Pauschalpreis von nur 99,99 Euro buchbar sein. Das Angebot gilt laut DB für die ICE-Fahrten hin und zurück, in allen Bundesländern und im Preis sind die Platzreservierungen bereits enthalten. Weitere Details will der Konzern erst im Juni verraten.